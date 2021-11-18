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Швеція вводить цифровий сертифікат для вакцинованих від COVID-19

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Швеція, Четвер 18 листопада 2021 00:09
Швеція вводить цифровий сертифікат для вакцинованих від COVID-19 Фото: Швеція вводить цифровий сертифікат для вакцинованих від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Швеція вводить цифровий сертифікат для вакцинованих від COVID-19. Він призначений для відвідування громадських зборів і заходів з більш ніж 100 людьми в приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Цей крок послідував вслід за аналогічними рішеннями інших країн ЄС на тлі недавнього зростання кількості випадків COVID-19.

"Це важка новина. Ми всі хочемо, щоб пандемія закінчилася", - сказала міністр соціальних питань Лена Галленгрен, додавши, що сертифікат буде прийматися з 1 грудня.

Міністр культури Аманда Лінд заявила, що пред'являти довідку про щеплення не обов'язково, але тим, хто не може її пред'явити, доведеться дотримуватися певних обмежень. Вона додала, що організатори заходів повинні вирішувати, якими мають бути обмеження.

Пропуск на вакцинацію поки не діятиме в ресторанах.

Раніше ми писали, що Швеція вирішила не закриватися для українців.

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Швеція
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