Швеция вводит цифровой сертификат для вакцинированных от COVID-19. Он предназначен для посещения общественных собраний и мероприятий с более чем 100 людьми в помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Этот шаг последовал за аналогичными решениями других стран ЕС на фоне недавнего роста количества случаев COVID-19.

"Это тяжелая новость. Мы все хотим, чтобы пандемия закончилась", - сказала министр социальных вопросов Лена Галленгрен, добавив, что сертификат будет приниматься с 1 декабря.

Министр культуры Аманда Линд заявила, что предъявлять справку о прививках не обязательно, но тем, кто не может ее предъявить, придется соблюдать определенные ограничения. Она добавила, что организаторы мероприятий должны решать, какими должны быть ограничения.

Пропуск на вакцинацию пока не будет действовать в ресторанах.