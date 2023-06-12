Швеция впервые решила экстрадировать в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана

Швеция решила экстрадировать в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана. Это первый случай с момента, когда страна решила подать заявку на вступление в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Швеции, о котором пишет SVT Nyheter.
Речь идет о мужчине, который был осужден за преступления, связанные с наркотиками, в Турции в 2013 году. Отбыв чуть менее полугода своего срока, он был условно-досрочно освобожден, легально покинул Турцию, а затем переехал в Швецию и получил разрешение на работу.
30 мая 2023 года Верховный суд постановил, что в соответствии с Законом об экстрадиции и Европейской конвенцией, против экстрадиции в Турцию нет препятствий. Решение об экстрадиции будет приведено в исполнение в начале лета.
12 июня 2023 года правительство приняло решение об экстрадиции из Швеции 35-летнего гражданина Турции. Этот случай станет первым случаем экстрадиции в Турцию сторонника РПК с момента начала вступления Швеции в НАТО.
Рабочую партию Курдистана признают террористической группировкой в самой Турции, США, ЕС и других странах.
После подачи заявки на вступление в НАТО Швеция уже больше года пытается стать новым членом Североатлантического альянса. После подачи заявки она получила гарантии безопасности от стран НАТО, в частности Великобритании.
В настоящее время ее членство отказывается ратифицировать Венгрию и Турцию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования и может вступить в Альянс до июльского саммита.
Президент США Джо Байден заявил, что вступление Швеции в Североатлантический альянс состоится в ближайшее время.
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