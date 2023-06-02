Швеция в скором времени присоединится к НАТО, - Байден

Президент США Джо Байден "спрогнозировал" вступление Швеции в Североатлантический альянс в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский лидер во время речи в Колорадо-Спрингс сказал, что НАТО, несмотря на попытку президента России Владимира Путина сломать альянс своим вторжением в Украину, становится все сильнее. И это подкрепляется, в частности, недавним принятием Финляндии, а вскоре и Швеции.

"Это произойдет, я вам обещаю", – отметил Байден.

Вступление Швеции в НАТО

Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, которых Турция считает террористами.