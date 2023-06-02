Швеция в скором времени присоединится к НАТО, - Байден
Президент США Джо Байден "спрогнозировал" вступление Швеции в Североатлантический альянс в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американский лидер во время речи в Колорадо-Спрингс сказал, что НАТО, несмотря на попытку президента России Владимира Путина сломать альянс своим вторжением в Украину, становится все сильнее. И это подкрепляется, в частности, недавним принятием Финляндии, а вскоре и Швеции.
"Это произойдет, я вам обещаю", – отметил Байден.
Вступление Швеции в НАТО
Заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицируют Венгрия и Турция. Анкара обвиняет страну в "поддержке терроризма" и заявляет, что в Стокгольме скрываются члены организаций, которых Турция считает террористами.
Джо Байден, 30 мая, обговорил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вхождение Швеции в НАТО. Он заявил, что вопрос ратификации Турцией шведской заявки также обсудят на ежегодном саммите в Вильнюсе.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что его страна в Вильнюсе направит четкий сигнал о выполнении всех обязательств для вступления в Североатлантический альянс.
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