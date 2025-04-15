Швеция вызвала на ковер посла России из-за ударов по Сумам и Кривому Рогу

"Сегодня мы вызвали посла России в Швеции в связи с продолжающейся агрессией России против Украины и нападениями на украинские города и мирных жителей. Это не действия страны, которая стремится к миру", - подчеркнула министр.

Она добавила, что шведское правительство призывает Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Также Стенергард заверила, что правительство Швеции хочет справедливого и прочного мира для Украины и будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно.

Стоит заметить, что вчера, 14 апреля, посла России также вызывала Литва. В МИД Литвы заверили, что тем, кто стоит за ударами по мирным городам Украины, не удастся избежать правосудия.