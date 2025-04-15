RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Швеция вызвала на ковер посла России из-за ударов по Сумам и Кривому Рогу

Фото: Мария Мальмер Стенергард, глава МИД Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России Сергея Беляева. Причиной стали российские удары по мирным городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард в соцсети X.

"Сегодня мы вызвали посла России в Швеции в связи с продолжающейся агрессией России против Украины и нападениями на украинские города и мирных жителей. Это не действия страны, которая стремится к миру", - подчеркнула министр. 

Она добавила, что шведское правительство призывает Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины. 

Также Стенергард заверила, что правительство Швеции хочет справедливого и прочного мира для Украины и будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет нужно. 

Стоит заметить, что вчера, 14 апреля, посла России также вызывала Литва. В МИД Литвы заверили, что тем, кто стоит за ударами по мирным городам Украины, не удастся избежать правосудия. 

Удары по Сумам и Кривому Рогу

Напомним, 4 апреля оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Ракета взорвалась посреди жилого района, погибли 19 человек. Среди погибших было девять детей.

При этом в воскресенье, 13 апреля, россияне атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. В центре города погибли 35 человек, среди которых был 11-летний мальчик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвецияВойна в УкраинеРакетный удар