Швеция выделит 1,8 млн евро МАГАТЭ для усиления ядерной безопасности в Украине

Оккупация ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция - крупнейшая в Украине и Европе АЭС. Она остается под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

Войска РФ заминировали часть объектов и превратили территорию станции в военную базу.

Российские оккупанты регулярно устраивают провокации на ЗАЭС, неоднократно создавая угрозу полного блэкаута.

Кроме того, Россия незаконно удерживает по меньшей мере 13 сотрудников станции: семеро из них уже осуждены по сфальсифицированным обвинениям. Еще трое ждут приговоров в российских тюрьмах, а судьба остальных остается неизвестной.

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