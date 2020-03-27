Швеція посилила обмеження через коронавірус

Шведське уряд у п'ятницю, 27 березня, заявив про введення заборони на масові зібрання чисельністю понад 50 осіб у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

За словами прем'єр-міністра Швеції Стефана Лофвена, нові правила вступають в силу з неділі, 29 березня. У разі порушення громадянам загрожує штраф або тюремний термін до 6 місяців.

"Метою уряду є, звичайно, максимально обмежити поширення. Уряд вирішив заборонити публічні зібрання понад 50 осіб", - повідомив Лофвен.

Раніше в Швеції діяло обмеження на масові заходи з чисельністю понад 500 осіб.

Нагадаємо, з 19 березня уряд Швеції тимчасово закрило державні кордони для іноземних громадян з країн, що не входять в Зону економічної торгівлі та Швейцарії у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, у Швеції станом на 27 березня кількість інфікованих коронавірусом перевищила 3 тисячі осіб. Померли від COVID-19 92 людини.

Також РБК-Україна писало, що США вийшли на перше місце в світі за кількістю випадків коронавірусу. Станом на вечір 26 березня в США підтвердили 83 597 випадків захворювання, з них 1178 померли.