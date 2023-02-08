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Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО, - Блинкен

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США, Среда 08 февраля 2023 21:31
Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен Государственный секретарь США (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Сегодня, 8 февраля, в государственном департаменте США Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Именно сейчас пора завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, на днях Финляндия заявила, что готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс.

Напомним, 17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI XVI заявили в королевском дворце Швеции, что они единодушно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

В то же время западные СМИ сообщают, что Турция близка решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.

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