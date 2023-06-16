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Швеция создаст центры логистики и обслуживания оружия вблизи Украины

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Швеции создаст вблизи Украины центры логистики. Там будут обслуживать военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна выделяет новый пакет военной помощи Украине. В рамках этого пакета будут созданы специальные центры логистики и обслуживания военной техники. Их планируют обустроить вблизи Украины, вероятно, в Польше.

Правительство Швеции уже дало согласие на участие в проекте до 60 военнослужащих. В центрах будет обслуживаться техника, полученная Украиной от Швеции.

"Конечно важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы присылаем, также могло быть использовано и достичь оперативного эффекта", - заявил глава Минобороны Швеции.

Ожидается, что центры начнут работу в начале осени. По оценкам, там будут работать около 30 шведов, они также будут тренировать украинский персонал. Также понадобится больше запчастей для обслуживания техники. Вероятно, они поступят в рамках следующих пакетов помощи.

Следует отметить, что Швеция предоставила Украине 50 боевых машин CV-90, танки Leopard, артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

Логистические центры войны

Следует отметить, что Швеция не первая страна, заявившая о строительстве логистического центра. Большинство из них, по сообщениям СМИ и представителей власти, расположены в Польше.

Польша с начала полномасштабной войны стала военным хабом для Украины, в частности для поставок оружия от партнеров и союзников. Также в Польше учатся украинские военные.

РБК-Украина ранее рассказывала о приграничном городе Жешув и как он стал "самым опасным местом" в Польше.

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