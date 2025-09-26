Швеция стала первой в ЕС, кто выделил дополнительные деньги в рамках Ukraine Facility

О финансовом вкладе Стокгольма в механизм Ukraine Facility стало известно по итогам встречи главы Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой с послом Швеции в Украине Мартином Обергом.

Как отметила Пидласа, в масштабе дефицита бюджета Украины дополнительный вклад Швеции в размере 3 млрд гривен не является большой суммой, однако некоторые потребности все же можно перекрыть.

"Это небольшая сумма, но это сопоставимо, например, с расходами на закупку школьных автобусов (2 млрд гривен запланировано на 2026) или с программой компенсации за уничтоженное жилье (3 млрд гривен)", - цитирует пресс-служба ВР главу комитета.

По ее словам, крайне важно, что Швеция поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита". Речь идет о прямой бюджетной поддержке в размере до 130 млрд евро.