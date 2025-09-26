RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Швеция стала первой в ЕС, кто выделил дополнительные деньги в рамках Ukraine Facility

Фото: глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа с послом Швеции Мартином Обергом (ВР)
Автор: Маловичко Юлия

Швеция стала первой страной в ЕС, которая вложила в механизм Ukraine Facility дополнительные деньги. Речь идет об около 3 млрд гривен, которые Украина может получить, выполняя индикаторы программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду в Telegram.

О финансовом вкладе Стокгольма в механизм Ukraine Facility стало известно по итогам встречи главы Комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой с послом Швеции в Украине Мартином Обергом.

Как отметила Пидласа, в масштабе дефицита бюджета Украины дополнительный вклад Швеции в размере 3 млрд гривен не является большой суммой, однако некоторые потребности все же можно перекрыть.

"Это небольшая сумма, но это сопоставимо, например, с расходами на закупку школьных автобусов (2 млрд гривен запланировано на 2026) или с программой компенсации за уничтоженное жилье (3 млрд гривен)", - цитирует пресс-служба ВР главу комитета.

По ее словам, крайне важно, что Швеция поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита". Речь идет о прямой бюджетной поддержке в размере до 130 млрд евро.

 

Механизм Ukraine Facility

Ukraine Facility - это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 2024-2027 годы. Она направлена на поддержку макрофинансовой стабильности, восстановление экономики, реформирование ее ключевых секторов.

Предполагается, что в течение указанного периода 50 миллиардов евро от ЕС будет направлено на финансирование госбюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

Кабинет министров Украины 1 августа принял изменения в план Ukraine Facility - план, согласно которому страна получает финансовую помощь от ЕС в соответствии с уровнем продвижения реформ.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС в долгосрочном бюджете на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках Ukraine Facility.

Что касается репарационного кредита, о котором выше сказала Пидласа - речь идет о выделении наличных Украине, полученных от манипуляций с замороженными активами РФ.

