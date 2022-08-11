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Швеція погодила першу екстрадицію в Туреччину після згоди на вступ в НАТО

Фото: Швеція погодила першу екстрадицію в Туреччину після згоди на вступ в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Після зняття свого вето Туреччиною, щодо заявки Швеції приєднатися до НАТО в обмін на видачу окремих громадян, Стокгольм таки погодив першу екстрадицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Влада у Швеції вирішила видати чоловіка по запиту Туреччини. Це перший випадок після того, як Туреччина вимагала екстрадиції кількох людей в обмін на те, що Стокгольм дозволив офіційно подати заявку на членство в НАТО.

"Це звичайна рутинна справа. Особа, про яку йде мова, є громадянином Туреччини та була засуджена за шахрайство в Туреччині у 2013 і 2016 роках", — сказав міністр юстиції Морган Йоханссон.

За його словами, Верховний суд у звичайному порядку розглянув це питання і дійшов висновку, що перешкод для екстрадиції немає. У мін'юсті відмовився повідомити, чи був цей чоловік у списку осіб, яких Туреччина вимагає екстрадиції.

Туреччина зняла своє вето щодо заявки Швеції приєднатися до НАТО, після тижнів напружених переговорів. Під час них Анкара звинуватила скандинавську країну в тому, що вона приховує, за словами Туреччини, бойовиків забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК). Туреччина подала список людей, яких вона хотіла аби їм видала Швеція, але з того часу висловила розчарування через відсутність прогресу.

Нагадаємо, що Швеція подала заявку на вступ в НАТО у травні цього року. На такий крок країна пішла після вторгнення Росії в Україну.

Майже одразу Туреччина заявила, що буде блокувати цей процес, поки уряд Швеції не виконає її вимог.

Вже через місяць з моменту подачі заявки, Туреччина та Швеція підписали спільний меморандум та процес вступу до НАТО був розблокований.

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