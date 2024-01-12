Швеция рассматривает возможность поддержки миссии ЕС в Красном море

Швеция может оказать поддержку операциям ЕС в Красном море. Правительство направило запрос в шведские Вооруженные силы, которые теперь будут изучать возможности для этого.
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Göteborgs-Posten.
По его словам, для поддержания безопасности и судоходства в Красном море может потребоваться конкретная шведская поддержка.
"Швеция полностью поддерживает усилия, предпринимаемые для поддержания безопасности и свободы судоходства в регионе. Швеция также изучает возможности поддержки усилий в Красном море", - заявил он.
При этом министр не уточнил, как может выглядеть такая поддержка .
"Мы еще вернемся к этому вопросу", - добавил он.
Пресс-служба Вооруженных сил Швеции заявляет, что ведомство получило запрос от правительства с просьбой изучить возможность поддержки операции в Красном море.
"Силы обороны ответят на запрос в конце следующей недели. До этого момента у нас нет возможности ответить на дополнительные вопросы", - говорится в заявлении пресс-службы.
С ноября 2023 года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые, по их зявлениями, якобы имели связи с Израилем.
На этой неделе йеменские боевики предприняли самую большую атаку, при этом военным Соединенных Штатов и Британии удалось отбить ее.
В ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки боевиков Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море - читайте в нашем материале.
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