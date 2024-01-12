RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция рассматривает возможность поддержки миссии ЕС в Красном море

Фото: министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция может оказать поддержку операциям ЕС в Красном море. Правительство направило запрос в шведские Вооруженные силы, которые теперь будут изучать возможности для этого.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Göteborgs-Posten.

По его словам, для поддержания безопасности и судоходства в Красном море может потребоваться конкретная шведская поддержка.

"Швеция полностью поддерживает усилия, предпринимаемые для поддержания безопасности и свободы судоходства в регионе. Швеция также изучает возможности поддержки усилий в Красном море", - заявил он. 

При этом министр не уточнил, как может выглядеть такая поддержка .

"Мы еще вернемся к этому вопросу", - добавил он.

Пресс-служба Вооруженных сил Швеции заявляет, что ведомство получило запрос от правительства с просьбой изучить возможность поддержки операции в Красном море.

"Силы обороны ответят на запрос в конце следующей недели. До этого момента у нас нет возможности ответить на дополнительные вопросы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Удары США и союзников по позициям хуситов в Йемене

С ноября 2023 года в Красном море йеменские хуситы начали атаковать торговые суда, которые, по их зявлениями, якобы имели связи с Израилем.

На этой неделе йеменские боевики предприняли самую большую атаку, при этом военным Соединенных Штатов и Британии удалось отбить ее.

В ночь на 12 января в ответ на постоянные атаки боевиков Британия и США нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЙеменШвеция