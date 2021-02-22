Швеція викрила шпигуна, який передавав Росії дані про Volvo та Scania

"Працюючи консультантом на попередньому місці роботи він отримував матеріали з метою надання інформації іноземній держав", - розповів прокурор Матс Люнгквіст.

Шпигуна затримали під час однієї із зустрічей з російським дипломатом. Тоді обвинувачений отримав від дипломата 3,3 тисячі доларів. Прокурор зазначив, що гроші, які отримував обвинувачений швед, показують, наскільки Росія цінила отриману інформацію.

Як встановила прокуратура, чоловік незаконно переносив інформацію з робочих комп'ютерів на особистий, а потім на USB-накопичувачі, також він фотографував деякі матеріали з екрану робочого комп'ютера.

У прокуратурі вважають, що дії обвинуваченого шведа могли поставити під загрозу безпеку країни. Водночас агентство SVT уточнює, що чоловік передавав росіянам інформацію щодо компаній Volvo Cars та Scania CV, де він працював консультантом.

Чоловіка арештували ще в лютому 2019 року, однак обвинувачення висунули тільки через два роки.