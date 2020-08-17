У Норвегії затримали шпигуна, який міг передавати РФ дані державної важливості

Фото: шпигун (pikabu.ru)

Відкрито кримінальну справу за розголошення державної таємниці

Поліцейська служба безпеки Норвегії затримала чоловіка, підозрюваного в передачі Росії даних державної важливості. Чоловік визнає це, але наполягає, що в повідомленнях немає будь-яких конфіденційних відомостей.

Про це повідомляє сама спецслужба, газета Aftenposten з посиланням на її представників.

Підозрюваний працював на компанію DNV GL, яка займається консультаційними послугами та сертифікацією в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики. За даними силовиків, у нього були контакти з представниками норвезької оборонної промисловості.

Затриманому 50 років і він громадянин Норвегії, але народився за межами країни, проживає в столичному місті Осло.

"Він звинувачується в передачі іноземній державі інформації, яка може завдати шкоди національним інтересам", - йдеться в повідомленні відомства. Своєю чергою, Aftenposten з посиланням на представника служби повідомляє, що чоловіка підозрюють у передачі інформації російській стороні.

"Звинувачення ґрунтується на тому, що між обвинуваченими та російськими розвідниками проводилися зустрічі", - повідомив представник спецслужби.



Сторона захисту повідомила, що чоловік визнає факт передачі інформації, однак наполягає, що у повідомленнях не містилося будь-яких конфіденційних відомостей. Однак звинувачення вказує, що зустрічі проводилися таємно, і це свідчить, що громадянин розумів, кому і навіщо призначалася інформація. В обмін підозрюваний отримував великі суми.

Чоловікові інкримінують скоєння злочину за статтею 124 Кримінального кодексу Норвегії "розголошення державної таємниці". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що Словаччина висилала російських дипломатів за звинуваченням у шпигунстві.