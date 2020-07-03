Швеція продовжила заборону на в'їзд туристів

Уряд Швеції продовжив тимчасову заборону на в'їзд іноземців з третіх країн до 31 серпня. Мова йде про тих країнах, які не входять до Європейського союзу і Шенгенської зони.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

Рішення було прийнято відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Проте для окремих категорій громадян були прийняті певні пом'якшення.

"Починаючи з 4 липня, будуть зняті деякі обмеження, що стосуються заборони на в'їзд. Це означає, що вимога повернутися додому скасовано. Ця вимога також скасована і для членів сімей. Таким чином, в'їзд дозволено громадянам ЄС та особам з посвідками на проживання у Швеції, незалежно від мети візиту ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси.

Крім того, Канада продовжила заборону на в'їзд туристів до 31 липня.