Швеція продовжила заборону на в'їзд для громадян не з ЄС до квітня

Швеція продовжила обмеження на в'їзд в країну для громадян не з держав Євросоюзу. Заборона буде діяти до 31 березня 2021 року.
Про це повідомляє Офіс уряду Швеції.
Заборону на в'їзд, введену 19 березня цього року, продовжували вже кілька разів і термін попереднього продовження спливав 31 грудня.
У заборону на в'їзд для громадян не з ЄС є винятки для приїжджаючих з Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Уругваю.
Також уряд зробив виняток на в'їзд для громадян Великобританії, які мають вид на проживання в Швеції. Правило вводиться з 1 січня, коли завершиться перехідний період виходу Британії з Євросоюзу. Основне ж правило заборони на в'їзд буде діяти і для британців.
Раніше повідомлялося, що у Польщі запровадять жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня. 31 грудня з 19:00 і до 6:00 1 січня буде діяти комендантська година.
Нагадаємо, уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня.
Також іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.