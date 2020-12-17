Швеція продовжила заборону на в'їзд для громадян не з ЄС до квітня

Швеція продовжила обмеження на в'їзд в країну для громадян не з держав Євросоюзу. Заборона буде діяти до 31 березня 2021 року.

Про це повідомляє Офіс уряду Швеції.

Заборону на в'їзд, введену 19 березня цього року, продовжували вже кілька разів і термін попереднього продовження спливав 31 грудня.

У заборону на в'їзд для громадян не з ЄС є винятки для приїжджаючих з Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Уругваю.

Також уряд зробив виняток на в'їзд для громадян Великобританії, які мають вид на проживання в Швеції. Правило вводиться з 1 січня, коли завершиться перехідний період виходу Британії з Євросоюзу. Основне ж правило заборони на в'їзд буде діяти і для британців.

Раніше повідомлялося, що у Польщі запровадять жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня. 31 грудня з 19:00 і до 6:00 1 січня буде діяти комендантська година.

Нагадаємо, уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня.

Також іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.