Швеция объявила о новом пакете военной поддержки Украины: что в него войдет

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной поддержки Украины. В него войдет, среди прочего, обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швеции.

"Поддержка включает взносы в фонды на общую сумму 230 млн шведских крон и ассигнования шведским Вооруженным силам, в частности, на JAS 39 Gripen и решение о поставках пожертвованных военных материалов", - говорится в сообщении.

Обучение на JAS 39 Gripen

Вооруженные силы Швеции проведут ознакомительную подготовку украинских пилотов и связанного с ними авиационно-технического персонала по самолету JAS 39.

"Предпосылкой является то, что украинские вооруженные силы выразили желание иметь возможность оперативно оценить JAS 39, поскольку одной из наиболее срочных мер является укрепление украинской противовоздушной обороны современной истребительной авиационной системой", - говорится в сообщении.

Решение о поставках военного имущества

Правительство Швеции приняло решение о том, что ВС страны будут осуществлять решение о поставках систем военного имущества в Украину. В рамках этого решения Вооруженные силы Швеции могут проводить операции с участием до 60 человек на местах в Польше, Румынии и Словакии.

В частности, ВС Швеции намерены создать долгосрочную систему поставок для квалифицированных материальных систем, таких как Robotsystem 70, Combat Vehicle 90, Tank 122 и Archer, которые были переданы Украине. Система поставок создается в результате сотрудничества между вооруженными силами Швеции, Шведской администрацией оборонной техники и соответствующей шведской промышленностью.

Миссия продлится до 31 декабря 2025 года.

Помимо этого Швеция выделила 140 млн шведских крон в Международный фонд Великобритании для Украины, средства которого используются для обучения и закупки оборонного оборудования для Украины. Среди прочего, Фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для передачи Украине.

Также шведское правительство выделяет 90 миллионов шведских крон в Целевой фонд комплексного пакета помощи НАТО Украине для закупки оборонного оборудования, топлива, медицинского оборудования, оборудования для военной подготовки и поддержка в укреплении и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности.

Хотя формально JAS 39 Gripen относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи. Сокращение JAS расшифровывается как Jakt (истребитель), Attack (штурмовик) и Spaning (разведчик).

JAS 39 Gripen обладает отличной устойчивостью при сверхзвуковом полете и имеет высокие характеристики взлета и посадки.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ для начала контрнаступление необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado.

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