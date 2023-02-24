Швеция подтвердила передачу Украине танков Leopard 2

"Швеция присоединяется к "семье Leopard" в поддержку Украины через шведские танки Leopard 2", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сегодняшний пакет помощи для Украины также входят дополнительные системы ПВО.

"Мы и дальше будем помогать Украине выиграть войну", - добавили в правительстве.

Напомним, СМИ сообщали, что Швеция планирует передать Украине десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5.

Тем временем Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2.

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