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Швеция перестанет расследовать утечки на "Северных потоках", - СМИ

Вторник 06 февраля 2024 18:28
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Швеция перестанет расследовать утечки на "Северных потоках", - СМИ Фото: Швеция перестанет расследовать утечки на "Северных потоках" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Швеция, вероятно, уже на этой неделе объявит о том, что ее правоохранители прекратят расследование взрывов на "Северных потоках" и последующей утечки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

Вчера, 5 февраля, шведский прокурор Матс Люнгквист, который возглавляет расследование утечки на "Северных потоках" в Швеции, анонсировал новости по поводу дела на этой неделе.

По информации журналистов, новости будут заключаться в том, что Швеция примет решение прекратить расследование.

Как напоминает Expressen, Швеция начала расследование с целью выяснить, нет ли какого-либо "шведского следа" в диверсии.

При этом прекращение шведского расследования никак не повлияет на расследование в Германии, которое ведут федеральный прокурор и федеральное ведомство уголовной полиции, а также на датское расследование.

Ожидается, что решение о прекращении расследования в Швеции объявят завтра, 7 февраля.

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили утечки.

Позже выяснилось, что к утечкам газа привел взрыв. Такую информацию впервые озвучили сейсмологи.

Несколько стран Европы начали расследовать инцидент, одна из версий утечек - диверсия.

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