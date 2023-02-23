Швеция готова отправить свои танки Leopard-2 в Украину

Швеция может отправить в Украину часть из 120 своих боевых танков Leopard. Скандинавская страна готовится представить еще один пакет помощи, чтобы помочь Киеву отразить российское вторжение.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пал Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы открыты для этого и ведем тесный диалог по этому поводу прежде всего с Германией", - сказал Джонсон местному информационному агентству TT.

Швеция доставила в Украину ряд пакетов военной и гражданской помощи с тех пор, как год назад началось вторжение.

Последняя партия включает в себя боевые машины пехоты, которые, по словам Джонсона, станут основным вкладом страны в Украину с точки зрения техники для наземных боевых действий.

Швеция также готовится отправить Украине передовую артиллерийскую систему Archer, и поддержка в шведском парламенте растет, чтобы дополнительно предоставить часть из примерно 120 танков Leopard, которые есть у страны.