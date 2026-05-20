Швеция передала Украине уникальную реплику хоругви Богдана Хмельницкого (видео)

22:40 20.05.2026 Ср
2 мин
Украинская реликвия считалась утраченной после битвы 1651 года. Как ее удалось вернуть из небытия?
aimg Мария Науменко
Фото: реплика боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого, переданная Украине Швецией (скриншот из видео)

Швеция передала Украине вручную созданную реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого, оригинал которой веками хранится в шведском музее.

Артефакт, который вручную изготовили шведские мастера, передали министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге во время его визита в Швецию.

В МИД отметили, что договоренность о передаче реплики была достигнута еще в прошлом году во время встречи Сибиги с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард в Ужгороде.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это событие является продолжением инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и культурного наследия Украины.

В МИД напомнили, что после битвы под Берестечком в 1651 году оригинальная хоругвь была потеряна. Позже, во время Северной войны, она попала в Швецию как военный трофей и с тех пор хранится там.

"Высоко ценим поддержку Швеции. Спасибо Музею шведской армии и шведским мастерам за изготовление аутентичного образца этого уникального артефакта", - подытожили в ведомстве.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале работы над созданием Пантеона выдающихся украинцев - места для чествования национальных героев и ключевых фигур украинской истории.

По словам главы государства, проект должен стать частью новой политики памяти и сохранения украинского наследия.

