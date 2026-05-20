Швеция передала Украине уникальную реплику хоругви Богдана Хмельницкого (видео)

Артефакт, который вручную изготовили шведские мастера, передали министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге во время его визита в Швецию.

В МИД отметили, что договоренность о передаче реплики была достигнута еще в прошлом году во время встречи Сибиги с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард в Ужгороде.

"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это событие является продолжением инициативы президента Владимира Зеленского по возвращению исторических фигур, артефактов и культурного наследия Украины.

В МИД напомнили, что после битвы под Берестечком в 1651 году оригинальная хоругвь была потеряна. Позже, во время Северной войны, она попала в Швецию как военный трофей и с тех пор хранится там.

"Высоко ценим поддержку Швеции. Спасибо Музею шведской армии и шведским мастерам за изготовление аутентичного образца этого уникального артефакта", - подытожили в ведомстве.