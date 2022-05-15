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Швеція залишиться вразливою без вступу в НАТО, - прем'єр-міністерка

Фото: Магдалена Андерссон (twitter.com/SwedishPM)
Автор: Антон Федорців

Головним мотивом вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу стало небажання залишатися єдиною позаблоковою країною регіону. Про це розповіла очільниця шведського уряду Магдалена Андерссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Уряд Швеції прагне посилити безпеку держави. На думку прем'єр-міністерки, Швеція опинилася б "у дуже вразливому становищі", якби залишилася єдиною країною Балтійського регіону поза НАТО.

Попри заявлені наміри вступу в альянс, Андерссон усвідомлює, що в процесі приєднання до Організації Північноатлантичного договору Швеція зіткнеться з безпековими ризиками. На понеділок очільниця уряду запланували візит до парламенту для отримання мандату на переговори про спільний із Фінляндією вступ до НАТО.

Водночас США допоможуть Фінляндії та Швеції у разі нападу до вступу в альянс. У Пентагоні стурбовані спробами Росії залякати обидві держави за євроатлантичні прагнення.

До слова, шведські соціал-демократи підтримали вступ до НАТО зі застереженнями.

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НАТОШвеція