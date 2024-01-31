Швеция обучает солдат для передачи Украине машины глубинного разминирования

В конце лета и осенью прошлого года курсанты из Украины находились в Швеции для прохождения обучения на машине глубокого разминирования.

Отмечается, что это не просто машина, а целостная система. Система, которая требует логистики, ухода и обслуживания.

Детали обучения

Во время обучения студенты научились управлять всей системой. Они продемонстрировали высокую готовность учиться и сейчас осваивают систему, несмотря на трудности в виде быстрого темпа обучения, языковых барьеров и различий в методологии обучения.

Фото: Машина для разминирования (forsvarsmakten.se)

Инструктор сообщил, что студенты прибыли на обучение с различными предварительными знаниями, и хотя были проблемы, в частности с языком, они продемонстрировали высокий уровень навыков обращения с системой и ее использования.

Необходимость этой техники в Украине

Мины не только создают проблемы и риски для боевых частей на фронте, они также являются серьезной проблемой для гражданского населения и восстановления важных социальных функций, таких как сельское хозяйство и инфраструктура.

Машина глубокого разминирования будет способствовать повышению эффективности и безопасности на объектах в Украине.

Инструктор добавил, что гораздо безопаснее и эффективнее управлять машиной минными полями, чем искать вручную с помощью тральщиков и кирок.

Как работает эта техника

Машина глубокого разминирования шведского производства и создана на базе лесозаготовительной машины, шасси которой усилено для защиты водителей от разрывов мин, осколков и некоторых видов обстрелов.

Управление машиной осуществляется с помощью джойстика из кабины, а спереди размещен очистной агрегат с вращающимися цепями, который на большой скорости ударяется о землю на глубину до 40 сантиметров. При обнаружении мины она разбивается или взрывается под действием вращающихся цепей.

"Тот факт, что при небольшой стартовой дистанции мы имеем возможность изменить темп и перестроить регулярные операции для проведения этой важной тренировки в поддержку Украины, - это то, чем я очень горжусь. Я хотел бы поблагодарить персонал, который усердно работал и сделал это возможным, а без поддержки всего гарнизона это было бы невозможно", - сказал командир подразделения в центре боеприпасов и разминирования Total Defence полковник Герген Ларссон.

Помощь Украине от Швеции

В конце ноября сообщалось, что Швеция выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

11 декабря премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 133,5 млн долларов, в том числе в поддержку энергетики в зимний период.

Также Швеция вместе с Британией недавно присоединилась к коалиции дронов для Украины.