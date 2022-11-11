Швеция планирует предоставить Украине новейшие системы вооружения

Шведское правительство в ближайшее время должно принять решение о передаче Украине новейших систем вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание TT.
Глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон после заседания Совета Европейского союза заявил, что его страна в ближайшее время решит вопрос предоставления Украине новейшего оружия.
"Мы намерены вернуться как можно скорее с последующей поддержкой Украины - как политической, финансовой, так и военной, в которую входит передача более современных систем вооружений", - заявил Йонсон.
Однако министр обороны отказался уточнять, о каком оружии идет речь, ссылаясь на оперативную тайну. Но сообщил, что, кроме оружия, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность Швеции присоединиться к тренировочной миссии ЕС.
"Мы решили, что направим одного-двух штабных офицеров в так называемый центр военного планирования и осуществления операций (MPPC), который будет управлять этой операцией ЕС", - отметил он.
Напомним, Швеция уже передала Украине вооружение в пределах семи разных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.
Ранее Йонсон обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение как иллюстрацию своей новой оборонной политики.
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