Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для усиления ПВО

По словам главы минобороны Швеции, Украина нуждается в большей части артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба.

"Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на передаче RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", - сказал Йонсон.

Швеция предоставит Украине RBS 70

Также он добавил, что Швеция рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.

RBS 70 - переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Устройство командно-управляемое, управление ракетой происходит лазером. Его ключевое преимущество - возможность эффективно работать в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.