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Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для усиления ПВО

Фото: министр обороны Швеции Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Швеция может предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы RBS 70. Это могло бы облегчить давление на системы Patriot. С таким заявлением выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

По словам главы минобороны Швеции, Украина нуждается в большей части артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба.

"Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на передаче RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", - сказал Йонсон.

Швеция предоставит Украине RBS 70

Также он добавил, что Швеция рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.

RBS 70 - переносной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия. Устройство командно-управляемое, управление ракетой происходит лазером. Его ключевое преимущество - возможность эффективно работать в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.

 

Швеция предоставит Украине системы ПВО

Напомним, министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что Украина сейчас находится в чрезвычайно сложной ситуации, поэтому важно, чтобы Швеция внесла свой вклад в оборону страны. Речь идет о передаче систем ПВО Patriot.

Также Украина ведет активные переговоры по двум батареям Patriot и одной Samp-T.

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ШвецияПВО