Швеция начинает крупнейшее перевооружение с Холодной войны и усиливает поддержку Украины

Швеция планирует самое большое перевооружение со времен Холодной войны. В рамках плана также будет увеличена военная помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в X (Twitter).

Правительство Швеции в среду, 26 марта, представило масштабный план по перевооружению страны. По словам Кристерссона, расходы Швеции на оборону уже превышают целевой показатель НАТО в 2% ВВП, но этого недостаточно. Поэтому страна планирует к 2030 увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

"Сегодня (26 марта, - ред.) мы представили амбициозный план, направленный на повышение расходов Швеции на оборону примерно до 3,5 процента ВВП к 2030 году. План предусматривает обеспеченные займом инвестиции на сумму примерно 300 млрд шведских крон (примерно 28,5 млрд долларов,- ред.)", - сообщил премьер.

В правительстве Швеции добавили, что начиная с 2025 года планируют закупить вооружения на 25 млрд шведских крон (около 2,5 млрд долларов) с поставкой в 2026-2028 годах. Швеция планирует закупить средства ПВО, беспилотники, реактивную артиллерию, средства индивидуальной защиты и боеприпасы.

Также правительство предлагает выделить дополнительные 96 млрд шведских крон на 2025 год на новый пакет мер для усиления мер противодействия гибридным угрозам.

Также важно, что правительство Швеции планирует увеличить экономические рамки для военной поддержки Украины с 25 млрд шведских крон (примерно 2,5 млрд долларов) до чуть более 40 млрд шведских крон (4 млрд долларов) на 2025 год.