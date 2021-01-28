Швеція до кінця року заборонить розводити норок

Фото: норка (pixabay.com)

У Швеції влада заборонила розводити норок на фермах до кінця 2021 року. Таке рішення було прийнято через збільшення нових випадків коронавірусу серед тварин.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, коронавірус вперше виявили на норкових фермах Швеції у жовтні 2020 року. Після того COVID-19 діагностували вже на 13 із 30 ферм. Крім того, у Шведському національному ветеринарному інституті заявили, що запобігти потраплянню вірусу на норкові ферми дуже важко, навіть з дотриманням заходів безпеки.

"Враховуючи нинішню ситуацію, ми вважаємо недоцільним збільшувати кількість норок в країні", - сказала директор інституту Анн Ліндберг.

Зазначається, що заборона стосується лише розведення нових норок. Фермери, які вже їх мають, можуть продовжувати й надалі тримати тварин.

Нагадаємо, Міністерство сільського господарства США підтвердило перший випадок зараження коронавірусом норки в штаті Юта.

Також РБК-Україна писало, що в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу уряд прийняв рішення знищити всіх норок в країні.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що таке рішення уряду було поспішним.