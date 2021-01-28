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Швеция до конца года запретит разводить норок

Стокгольм, Четверг 28 января 2021 16:31
Швеция до конца года запретит разводить норок
Фото: норка (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

В Швеции власти запретили разводить норок на фермах до конца 2021 года. Такое решение было принято из-за увеличения новых случаев коронавируса среди животных.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, коронавирус впервые обнаружили на норковых фермах Швеции в октябре 2020 года. После этого COVID-19 диагностировали уже на 13 из 30 ферм. Кроме того, в Шведском национальном ветеринарном институте заявили, что предотвратить попадание вируса на норковые фермы очень трудно, даже с соблюдением мер безопасности.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, мы считаем нецелесообразным увеличивать количество норок в стране", - сказала директор института Анн Линдберг.

Отмечается, что запрет касается только разведения новых норок. Фермеры, которые уже их имеют, могут продолжать и в дальнейшем держать животных.

Напомним, Министерство сельского хозяйства США подтвердило первый случай заражения коронавирусом норки в штате Юта.

Также РБК-Украина писало, что в Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса правительство приняло решение уничтожить всех норок в стране.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что такое решение правительства было поспешным.

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