Швеция хочет получить "ядерный зонтик" от Франции и Британии

"Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Британией. Они еще не очень детальные, но страны (Франция и Великобритания - ред.) демонстрируют открытость к обсуждению", - заявил Кристерссон.

Швеция исторически стремилась оставаться нейтральной в вопросах обороны. Но это радикально изменилось в 2022 году, когда полномасштабное российское вторжение в Украину побудило Стокгольм вступить в НАТО.

"Я говорю, что когда мы вступили в НАТО, мы стали полностью вовлеченными во все дискуссии, включая те, что в Европе касаются ядерного оружия. Не для того, чтобы его использовать, но пока опасные страны имеют ядерное оружие, демократии также должны иметь доступ к нему", - добавил премьер-министр Швеции.

Он также отметил, что переговоры находятся на очень ранней стадии, и добавил, что Швеция пока не видит необходимости размещать ядерное оружие на своей территории.