RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Швеция хочет получить "ядерный зонтик" от Франции и Британии

Фото: Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция ведет переговоры с Британией и Францией о предоставлении стране гарантий ядерной безопасности в случае военных действий в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Британией. Они еще не очень детальные, но страны (Франция и Великобритания - ред.) демонстрируют открытость к обсуждению", - заявил Кристерссон.

Швеция исторически стремилась оставаться нейтральной в вопросах обороны. Но это радикально изменилось в 2022 году, когда полномасштабное российское вторжение в Украину побудило Стокгольм вступить в НАТО.

"Я говорю, что когда мы вступили в НАТО, мы стали полностью вовлеченными во все дискуссии, включая те, что в Европе касаются ядерного оружия. Не для того, чтобы его использовать, но пока опасные страны имеют ядерное оружие, демократии также должны иметь доступ к нему", - добавил премьер-министр Швеции.

Он также отметил, что переговоры находятся на очень ранней стадии, и добавил, что Швеция пока не видит необходимости размещать ядерное оружие на своей территории.

 

Швеция усиливает собственную армию

Ранее сообщалось, что Швеция направит на беспилотные системы 437 млн долларов. Дроны будут поставлены в течение ближайших двух лет.

Шведское правительство также заимствует 34 млрд долларов, чтобы ускорить закупку нового вооружения, включая системы противовоздушной обороны, подводные лодки и надводные корабли.

Кроме того, ранее шведские военные прибыли в Гренландию для участия в международных военных учениях "Операция Арктическая выносливость".

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияЯдерное оружиеВеликобританияФранция