Швеция готовит более жесткий контроль над "теневым флотом" РФ в Балтийском море

Правительство Швеции вводит новые меры для борьбы с российским "теневым флотом", в Балтийском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sweden Herald.
С 1 июля страна расширяет полномочия по контролю иностранных судов, которые проходят через ее территориальные воды или экономическую зону.
Отныне Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут получать данные о страховании не только судов, которые заходят в порты, но и тех, которые просто транзитом проходят через шведские воды.
Правительство считает это действенным шагом для усиления санкционного давления.
"Это будет иметь как сдерживающий эффект на суда, входящие в состав российского теневого флота, так и обеспечит основу для принятия других мер, таких как санкции против большего количества судов", - заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер в интервью шведскому радио Ekot.
Речь идет о судах, которые часто не имеют страхового покрытия, технически изношены, имеют непрозрачную структуру собственности и используются для обхода санкций, в частности ограничений на поставки нефти.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что усиление контроля является частью более широких усилий для укрепления присутствия Швеции в регионе и повышения безопасности Балтийского моря.
"Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которую можно использовать как основу для санкций в отношении большего количества судов теневого флота", - подчеркнул Кристерссон в пресс-релизе.
Напомним, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".
Кроме того, Великобритания 20 мая ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы Москвы.
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