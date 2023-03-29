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Швеция готовит украинских военных к боевым действиям в лесах

Фото: Швеция готовит украинских военных к боевым действиям в лесах (facebook.com/MinistryofDefence.ua)
Автор: РБК-Украина

Швеция учит украинских военных в Великобритании, как проводить засадные и боевые действия в лесах.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генштаб ВСУ

"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие, не имеющие или имеющие минимальный военный опыт, могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины. Под руководством инструкторов Вооруженных сил Королевства Швеция, ВСУ становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Швеция продолжает поддерживать Украину и оказывает постоянную поддержку в ответ на постоянные нарушения Россией международного права. Прибыв в Соединенное Королевство в 2023 году, военнослужащие ВС Швеции присоединились к странам-партнерам в программе подготовки украинских военных под руководством Великобритании.

Ранее мы писали о том, что украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии. Эти танки будут использоваться для контрнаступления ВСУ.

Также напомним, что в Литве учат украинских защитников обезвреживать взрывчатки.

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Вооруженные силы УкраиныШвеция