RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция доставила в Украину 10 танков Strv 122 вместе с обученными экипажами

Фото: Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция в этом году передала Украине 10 танков Strv 122, а также обучила экипажи. Боевые машины уже находятся на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Оперативного отдела штаба армии Швеции Матса Людвига.

"Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на протяжении чуть более 30 лет эти танки составляли костяк шведских механизированных бригад. Теперь украинская армия имеет в своем распоряжении десять таких танков для борьбы за освобождение своей страны с танкистами, обученными шведской армией.

Когда Швеция приняла решение о поставках танков

Людвиг сказал, что 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения, было представлено политическое решение о том, что Швеция пожертвует Украине около десяти танков. 

В штабе армии в Энчепинге уже была проведена подготовка к такому решению, в том числе и обучение украинского личного состава на шведских танках.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Это основной боевой танк Швеции, он представляет лицензионный вариант немецкого танка Leopard 2, в конструкцию которого внесены различные изменения. В качестве основного вооружения на танк устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Оно может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и универсальным кумулятивным.

Также в Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Поставка танков Stridsvagn 122 в Украину

В январе стало известно, что Швеция не исключает передачу Украине Stridsvagn 122 в будущем.

Уже в марте глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Швеция предоставит Украине 10 танков.

В мае газета Expressen сообщала, что украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты учились на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияВойна в Украине