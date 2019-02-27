У Швеції затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

За версією слідства, підозрюваний займався розвіддіяльністю принаймні з 2017 року

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз ведомства.

Отмечается, что задержанного подозревают в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности.

"Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - рассказал глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

Отмечается, что подозреваемого задержали на встрече в центре Стокгольма вечером 26 февраля. По версии следствия, он занимался разведдеятельностью по крайней мере с 2017 года.

Добавим также, задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

Напомним, ранее спецслужбы Швеции заявили о возможном вмешательстве Российской Федерации в предстоящие всеобщие выборы в Северной Европе.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018 года Министерство иностранных дел Швеции объявило о высылке дипломата из России. Так, власти РФ потребовали одного из работающих в Москве шведских дипломатов покинуть страну. Представитель МИД Швеции пояснил, что решение о высылке было принято после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два российских запроса на выдачу дипломатических виз.