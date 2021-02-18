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Швеція готується до загострення ситуації з коронавірусом

Новость на русском → Швеція, Четвер 18 лютого 2021 04:07
Швеція готується до загострення ситуації з коронавірусом Фото: Швеція (pexels)
Автор: Даша Харченко

Шведський уряд розробив заходи, які набудуть чинності в разі загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні. Заходи відповідають новому закону, який розширив повноваження уряду в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Local.

Пропозиції передбачають можливість закривати магазини, музеї, спортзали, парки розваг, ресторани та інші заклади сфери послуг, а також місця скупчення людей.

Ймовірно, з 11 березня уряд отримає право застосувати обмеження, якщо у цьому буде необхідність.

Нагадаємо, у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зафіксовано багато випадків побічних ефектів серед щеплених.

Також раніше стало відомо, що уряд Швеції вводить нові обмеження на поїздки для іноземних туристів. Нововведення почало діяти з 6 лютого.

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