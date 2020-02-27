В Швеции увеличилось число зараженных коронавирусом

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Общее число инфицированных увеличилось до семи человек

В Швеции подтвердили пять новых случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до семи человек.

"Еще пять человек в Швеции оказались заражены вирусом COVID-19. Речь идет о трех пациентах в регионе Вестра-Геталанд, одном пациенте в Упсале и еще одном - в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, трое человек, заразившихся в Вестра-Геталанде контактировали с мужчиной, диагноз которого подтвердился накануне. Врачи установили, что он заразился во время поездки на север Италии и с момента возвращения в Швецию контактировал примерно с 40 людьми. Пациент в Уппсале заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме - в Иране.

В органах здравоохранения Швеции считают, что риск выявления новых случаев в стране является "высоким", однако нет непосредственной угрозы широкого распространения коронавируса в Швеции.

Напомним, до этого коронавирус был зафиксирован в 15 европейских странах - Северной Македонии, Италии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, России, Румынии, Бельгии, Греции, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за последние два дня число заражений коронавирусом COVID-19 за пределами Китая превысило количество новых заболеваний в самом Китае.