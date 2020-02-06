У Швеції повідомили про постраждалих через пожежу на шахті

У результаті пожежі на шахті у Швеції, яка сталася вдень 6 лютого, постраждали щонайменше 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними місцевих чиновників, двоє гірників отримали легкі поранення внаслідок пожежі на шахті в місцевості Гарпенберг, що на північ від Стокгольма. Пожежу було ліквідовано, а всіх працівників шахти підняли на поверхню.

Наразі ведеться розслідування обставин та причин пожежі на шахті, що належить компанії Boliden AB.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швеції сталася пожежа на шахті компанії Boliden AB. Пожежа сталася через несправність техніки. Внаслідок задимлення та пожежі понад 100 працівників шахти опинилися заблокованими під землею на глибині 852 метрів.

Нагадаємо, 3 лютого у Кривому Розі двоє чоловіків загинули при спробі спуститися в покинуту шахту. Інцидент стався у Саксаганському районі міста. Група з п'яти осіб планувала зняти відео спуску в покинутий вентиляційний ствол шахти, однак двоє з них з невідомих причин зірвалися.

Також РБК-Україна писало, що у Донецькій області в результаті обвалу на шахті "Південнодонбаська №1" загинув гірник. Обвал на шахті стався у Вугледарі в ніч на 18 грудня. Аварійно-рятувальні роботи на шахті тривали до 22 години.