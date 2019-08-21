У Швеції двох українців розшукують за підозрою у вбивстві

У Швеції поліція оголосила в розшук двох громадян України у справі про вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання expressen.se.

Наголошується, що 47-річний Олександр Трайдук і 48-річний Ярослав Лавринів, підозрюються у вбивстві 70-річного Герт-Інге Бертинссона і викрадення його машини в місті Маркарід (Markaryd) на півдні Швеції.

Олександра Трайдука також підозрюють у спробі шахрайства з банківськими картами.

Востаннє українців відстежили 5 серпня у Стокгольмі. Камера відеоспостереження зафикисировала їх при спробі зняти гроші з банківської картки вбитого.

Раніше польські прикордонники затримали двох громадян України, які вночі пограбували пункт обміну валюти і намагалися незаконно перетнути кордон через залізничний міст в районі пропускного пункту "Дорогуськ-Ягодин".

РБК-Україна писало, що в Кошице (Словаччина) затримали підозрюваного в тероризмі українця, який перебував у міжнародному розшуку. У підозрюваного був угорський паспорт на чуже ім'я, а в Україні він розшукувався за серйозні злочини.