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Шведский суд постановил передать Украине судно с ворованным РФ зерном из оккупации

04:13 06.06.2026 Сб
2 мин
Россияне вывезли из Украины уже немало зерна с оккупации
aimg Юлия Маловичко
Фото: урожай пшеницы (Getty Images)

Решение открывает возможность для передачи судна украинской стороне в рамках расследования вероятного военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Суд в Швеции разрешил передать Украине сухогруз Caffa, который подозревают в незаконной транспортировке зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Reuters, суд признал законным арест судна, осуществленный шведской полицией и береговой охраной в марте этого года в Балтийском море.

По данным следствия, сухогруз ходил под фальшивым флагом и нарушал нормы морской безопасности из-за ненадлежащего технического состояния. Владелец судна - компания Caffa Shipping Limited - пытался обжаловать арест и добиться освобождения судна, однако суд отклонил это требование.

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Как известно, Украина добивается передачи Caffa в рамках расследования возможного военного преступления, связанного с присвоением и вывозом имущества с оккупированных территорий. Суд отметил, что такие действия могут подпадать под определение военного преступления согласно шведскому законодательству.

Прокурор Хокан Ларссон заявил, что суд подтвердил законность ареста судна и возможность его передачи Украине. В то же время решение еще должно вступить в законную силу. У владельцев судна есть три недели на подачу апелляции.

По информации шведской полиции, большинство из 11 членов экипажа судна являются гражданами России. Caffa является грузовым судном длиной 96 метров.

Что предшествовало

В марте шведские правоохранители задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море. Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее судно было внесено в санкционный список Украины.

Напомним, Офис президента Украины раскрыл механизм, как Россия ворует украинское зерно и затем продает его за рубежом.

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