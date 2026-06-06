Шведский суд постановил передать Украине судно с ворованным РФ зерном из оккупации

Суд в Швеции разрешил передать Украине сухогруз Caffa, который подозревают в незаконной транспортировке зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Reuters, суд признал законным арест судна, осуществленный шведской полицией и береговой охраной в марте этого года в Балтийском море.

По данным следствия, сухогруз ходил под фальшивым флагом и нарушал нормы морской безопасности из-за ненадлежащего технического состояния. Владелец судна - компания Caffa Shipping Limited - пытался обжаловать арест и добиться освобождения судна, однако суд отклонил это требование.

Как известно, Украина добивается передачи Caffa в рамках расследования возможного военного преступления, связанного с присвоением и вывозом имущества с оккупированных территорий. Суд отметил, что такие действия могут подпадать под определение военного преступления согласно шведскому законодательству.

Прокурор Хокан Ларссон заявил, что суд подтвердил законность ареста судна и возможность его передачи Украине. В то же время решение еще должно вступить в законную силу. У владельцев судна есть три недели на подачу апелляции.

По информации шведской полиции, большинство из 11 членов экипажа судна являются гражданами России. Caffa является грузовым судном длиной 96 метров.