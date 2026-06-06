Шведский суд постановил передать Украине судно с ворованным РФ зерном из оккупации

Решение открывает возможность для передачи судна украинской стороне в рамках расследования вероятного военного преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Суд в Швеции разрешил передать Украине сухогруз Caffa, который подозревают в незаконной транспортировке зерна с временно оккупированных территорий Украины.
Как сообщает Reuters, суд признал законным арест судна, осуществленный шведской полицией и береговой охраной в марте этого года в Балтийском море.
По данным следствия, сухогруз ходил под фальшивым флагом и нарушал нормы морской безопасности из-за ненадлежащего технического состояния. Владелец судна - компания Caffa Shipping Limited - пытался обжаловать арест и добиться освобождения судна, однако суд отклонил это требование.
Как известно, Украина добивается передачи Caffa в рамках расследования возможного военного преступления, связанного с присвоением и вывозом имущества с оккупированных территорий. Суд отметил, что такие действия могут подпадать под определение военного преступления согласно шведскому законодательству.
Прокурор Хокан Ларссон заявил, что суд подтвердил законность ареста судна и возможность его передачи Украине. В то же время решение еще должно вступить в законную силу. У владельцев судна есть три недели на подачу апелляции.
По информации шведской полиции, большинство из 11 членов экипажа судна являются гражданами России. Caffa является грузовым судном длиной 96 метров.
В марте шведские правоохранители задержали сухогруз Caffa вблизи города Треллеборг в Балтийском море. Украинская сторона связывает судно с незаконным вывозом зерна из оккупированного Крыма и других захваченных Россией территорий. Ранее судно было внесено в санкционный список Украины.
Напомним, Офис президента Украины раскрыл механизм, как Россия ворует украинское зерно и затем продает его за рубежом.