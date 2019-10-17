Шведський суд назвав терміни рішення по скарзі "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом"

Фото: Апеляційного суду округу Свеа (wikipedia.org)

Рішення по апеляції на вердикт Стокгольмського арбітражу винесуть 27 листопада

Шведський апеляційний суд округу Свеа 27 листопада винесе рішення по апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з НАК "Нафтогазом України" про постачання газу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в суді округу Свеа закінчилися основні слухання по даній справі. Крім того, повідомляється, що вердикт буде винесено 27 листопада.

Нагадаємо, 9 жовтня стартували слухання за скаргою на рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського "Газпрому" до "Нафтогазу за контрактом на постачання газу в частині принципу "бери або плати". За цим рішенням Україна не повинна виплачувати близько 80 млрд доларів.

У лютому 2018 року арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський монополіст повинен виплатити 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

Зазначимо, влітку минулого року НАК почав примусове стягнення суми з "Газпрому" через арешт активів російського холдингу в Швейцарії, Великобританії та Нідерландах.