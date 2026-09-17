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Шведский бизнесмен начал международный инвестспор с Украиной из-за действий судов: что известно

20:12 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Шведский бизнесмен начал международный инвестспор с Украиной из-за действий судов: что известно Карл Стурен (фото: кадр с видео)
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Шведский инвестор Карл Стурен, который 32 года работает в Украине, сообщил о начале процедуры международного инвестиционного спора с Украиной из-за возможного нарушения, по его мнению, международных гарантий защиты инвестиций во время рассмотрения его дела украинскими судами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сообщение о споре направлено в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и Швеции о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Договором к Энергетической хартии.

"Сегодня я направил Украине официальное Уведомление об инвестиционном споре. В сообщении отмечается, что действия и бездействие Украины, совершенные через ее судебную систему, являются отказом в правосудии и нарушением положений по защите инвестиций, предусмотренных этими договорами и обычным международным правом", - заявил Стурен.

Компания "Vindkraft", принадлежащая шведскому инвестору, после начала полномасштабного вторжения и оккупации левобережной части Херсонской области потеряла доступ к расположенным там ветровым электростанциям.

Активы были застрахованы от уничтожения или потери в результате военных рисков в компании UNIQA.

Шведский бизнесмен начал международный инвестспор с Украиной из-за действий судов: что известноКарл Стурен на пресс-конференции в Киеве (фото: кадр из видео)

После отказа в страховых выплатах компании "Vindkraft" обратились в украинские суды. Общая сумма двух исков превышала 10 млрд грн.

Суд первой инстанции принял решение в пользу "Vindkraft". Однако после дальнейшего пересмотра дела компания в итоге проиграла спор в Верховном Суде.

Карл Стурен связывает изменение хода судебного разбирательства с активностью посольства Австрии, поскольку UNIQA является австрийской страховой группой.

"Посольство Австрии, страны происхождения страховой группы UNIQA, начало проявлять активный интерес к ходу судебного разбирательства. Посол направил письменные обращения судьям каждого суда, который рассматривал это дело, отметив, что Посольство внимательно следит за его ходом", - заявил Стурен.

Он добавил, что представители посольства также присутствовали на судебных заседаниях.

"Также, по информации из СМИ, у посла была личная встреча с главой Верховного Суда", - сказал он.

Инвестор также выразил обеспокоенность по поводу распространяющейся в медиа информации о возможном влиянии на судей в интересах UNIQA со стороны бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, которая в настоящее время находится под следствием НАБУ.

По словам Стурена, основанием для инвестиционного спора с Украиной является не результат частного спора с UNIQA, а то, как, по его мнению, украинские суды рассматривали дело.

"Я не говорю, что Украина была обязана гарантировать благоприятный результат в частном коммерческом споре. Конечно, нет. Однако она была обязана обеспечить, чтобы ее суды действовали справедливо, последовательно и не произвольно, соблюдали процессуальные права сторон и добросовестно применяли закон и собственные указания Верховного Суда. По нашему мнению, этого здесь не случилось", - продолжил Стурен.

Уведомление об инвестиционном споре является передарбитражным этапом, во время которого инвестор официально уведомляет государство о претензиях относительно возможного нарушения международных обязательств. На этом этапе стороны могут попытаться урегулировать спор посредством консультаций и переговоров.

Стурен заявил, что предложил представителям Украины начать такие консультации и готов лично принять участие в переговорах в Киеве или в формате видеоконференции.

"Представление этого сообщения не означает, что мирное урегулирование спора больше невозможно. Цель сообщения - предоставить Украине четкое изложение сути спора и возможность его урегулирования. Я обратился с просьбой о проведении немедленных консультаций и переговоров с представителями Украины", - заявил шведский бизнесмен.

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