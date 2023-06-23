Шведский грифон. Что известно о самолетах Gripen и топ-5 отличий от F-16

Фото: сравнение JAS 39 Gripen с F-16 Fighting Falcon

Украинских пилотов познакомят с Gripen

На прошлой неделе Швеция объявила о 12-ом пакете помощи для Украины. Один из его пунктов - согласие на ознакомление с боевыми самолетами Gripen.

"Перед вооруженными силами поставлена ​​задача ознакомительного обучения украинских пилотов и связанного с ними авиационного персонала на JAS 39", - говорится в пресс-релизе шведского правительства.

Также сообщалось, что решение принято в ответ на просьбу Украины провести оперативную оценку самолетов в рамках неотложных мер по усилению противовоздушной обороны современным боевым авиационным комплексом.

Отметим, за счет боевых и эксплуатационных характеристик JAS 39 Gripen еще до 2022 года рассматривался как вариант для усиления Воздушных сил Украины. В прошлом году министр обороны Алексей Резников, рассказывая о выборе новой платформы, допускал, что это может быть шведский самолет.

Весной 2023 года западные союзники положили начало авиационной коалиции. Но в мае премьер-министр Швеции Пол Йонсон предупредил, что о поставках Gripen не может идти речи из-за отсутствия "свободных бортов". Ближе к концу месяца он заговорил о тренировках и испытательных полетах для украинских пилотов. А шведские СМИ увидели в этом первый шаг к закупке самолетов для Украины.

Однако если сравнивать с обучением пилотов на F-16, то здесь все-таки есть большая разница.

"С Gripen нас хотят познакомить. Не научить, а провести ознакомительное обучение. То есть наши пилоты приедут (в Швецию, - ред.), им покажут самолеты, что-то они пройдут на тренажерах. Возможно, полетают на двухместных вариантах, а инженерам что-то расскажут о конструкции. Это не будет обучение украинских пилотов на Gripen", - отметил в комментарии РБК-Украина ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ), эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

Что известно об этом самолете

JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель четвертого поколения производства Saab. Его название переводится с шведского языка как "грифон" - мифическое существо с телом льва, крыльями и головой орла. В средневековой геральдике грифон был христианским символом божественной силы.

Разработка началась в 1979 году, первый полет датируется 1988-м годом. На вооружение шведских ВВС принят в 1997 году. Всего произведено почти 250 единиц, стоимость в зависимости от модификации колеблется от 30 до 60 млн долларов.

Самолет спроектирован по аэродинамической схеме "утка" и его рули управления позволяют создавать положительную подъемную силу на всех скоростях полета, а треугольное крыло компенсирует отрицательную подъемную силу на высоких скоростях. Поэтому у Gripen хорошая балансировка во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики.

Фото: JAS 39 Gripen отличается высокими взлетно-посадочными характеристиками (Saab AB)

Для уменьшение пробега при посадке самолет оснащен мощными воздушными тормозами. Основные системы, такие как двигатель RM12 и радар PS-05/A, имеют модульную конструкцию, что упрощает техническое обслуживание и модернизацию.

Авионика полностью интегрирована в единый комплекс на основе цифровой базы данных MIL-STD 1553B. Это позволило значительно повысить эффективность при выполнении боевых задач. А система передачи информации CDL 39 на момент принятия Gripen на вооружение не имела аналогов в мире.

Силовая установка состоит из одного мощного турбореактивного двигателя с высокой степенью двухконтурности. Он развивает высокую тягу, что позволяет самолета развивать максимальную скорость 2130 км/ч и взлетать всего за 18 секунд.

Первые Gripen имели ограниченный арсенал вооружений, но затем на них интегрировали практически все авиационное оружие европейского и американского производства. Кроме обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми ракетами они могут нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей.

На сегодня существуют несколько модификаций "грифонов" в том числе с улучшенным двигателем, радаром с активной фазированной антенной решеткой, дополнительными точками подвески и рядом других усовершенствований. Помимо шведских ВВС они эксплуатируются в ЮАР, Таиланде, Бразилии, Венгрии и Чехии. Еще один самолет есть у Имперской испытательной летной школы в Великобритании.

В контексте Украины главным вопросом также остается потенциальный источник поставок. У Швеции в общей сложности 96 Gripen, однако там на высшем уровне говорят, что ресурсов для передачи нет. С 2000-х годов по 14 самолетов арендуют Чехия и Венгрия, и сроки лизинга завершаются в 2026 и 2027 годах соответственно. Бразилии и Таиланда в свою очередь нет в числе союзников Украины. Как и Южно-Африканской Республики, но ее самолеты вывели из эксплуатации в 2021 году из-за нехватки средств на обслуживание, а часть разобрали на запчасти.

JAS 39 Gripen vs F-16

Шведский Gripen и американский F-16 во многом похожи. Хотя бы по целевому назначению - оба являются многоцелевыми самолетами, то есть способны выполнять задачи боевых истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

"Еще одно сходство в том, что они параллельно совершенствовались. F-16 начинался с версии Block 10, а сейчас Block 70/72. Gripen тоже улучшали и дошли до версии NG (New Generation), или Super-Gripen, если использовать американскую технологию. В целом же, если брать в общем, то самолеты похожи", - отмечает Валерий Романенко.

Однако при прямом сравнении выделяются несколько отличий.

Вооружение и боевая нагрузка

Одним из главных недостатков Gripen называют показатель боевой нагрузки - 5,3 тонны при 10 точках подвески (в максимальной версии). У F-16 он доходит до 7,8 тонны и до 11 точек подвески. По сути это означает, что шведский самолет способен поднять меньше вооружений. Но в то же время является более легким и маневренным.

По мнению Романенко, меньшая боевая нагрузка не является критичным фактором.

"В боевых условиях это не будет играть существенной разницы, потому что никто не подвешивает на самолеты все, что они способны нести. Они тогда становятся не маневренными", - рассказал он РБК-Украина.

Оба самолета оснащены авиационными пушками: 20-мм M61-A-1 Vulcan (550 снарядов) для F-16 и 27-мм Mauser BK-27 (120 снарядов) для Gripen.

Фото: Gripen способны нести широкую номенклатуру ракетного вооружения (Saab AB)

Что касается основного вооружения, то F-16 может нести ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 Sparrow, а также широкую номенклатуру ракет класса "воздух-поверхность", в том числе AGM-65A/B/D Maverick, которые применялись в конфликтах на Ближнем Востоке.

У Gripen практически такое же вооружение, с той лишь разницей, что он может нести ракеты как американского, так и европейского производства.

"Но он не способен использовать самые современные американские дальнобойные варианты - AMRAAM. Вернее, запустить сможет, но не следить, потому что радар недостаточно сильный", - подчеркивает эксперт.

Радары

На последних версиях F-16 установлен многофункциональный бортовой радар AN/APG-83 с активной антенной решеткой с электронным сканированием. Он способен выявлять цели на расстоянии до 370 км и одновременно сопровождать до 20 целей на земле и воздухе. По заявлениям разработчиков, новый радар эффективен против крылатых ракет, тогда как предыдущие версии имели практически нулевые возможности против такого оружия.

JAS 39 Gripen оснащен бортовой РЛС PS-05/A с плоской антенной решеткой с механическим сканированием. Он состоит из четырех модулей, которые можно заменить за полчаса. Вес станции - 153 кг, и это что значительно меньше, чем у большинства современных боевых самолетов.

PS-05/A выявляет цели на расстоянии до 120 км, причем даже в условиях тумана или низкой облачности. А также одновременно отслеживает 10 воздушных целей и позволяет сразу атаковать четыре из них.

Взлетные характеристики

Одной из рекламных "фишек" Gripen является его способность взлетать с аэродромов с не лучшими условиями и неприхотливость к полосам. Этот параметр закладывался при разработке, поскольку согласно шведской доктрине, в случае войны самолеты должны рассредоточиться и базироваться даже на автомобильных дорогах.

В случае с F-16 повышенные требования к качеству взлетной полосы связано с нижнем расположением воздухозаборника.

"F-16 почти все тянет с грунта, поэтому нам придется внимательно следить за аэродромами. В США даже перед заездом на аэродром проверяют, чтобы нигде не было ни одного камешка, что уж говорить о взлетной полосе. Нам нужно подтянуть культуру обслуживания полос, американские самолеты к этому чувствительны. Если F-16 втянет камешек, это может быть критично для всего самолета. Но что на Gripen наши полосы никак не повлияли бы, я бы тоже так не сказал", - отметил Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.

А в отношении способности садиться на автомобильное шоссе, то любой современный боевой самолет может это делать, добавил эксперт.

Экономичность

В то же время "всеядность" Gripen по взлетным полосам означает не только более низкие требования к ним, но и к межполетному обслуживанию. Согласно данным из открытых источников, летный час шведского самолета обходится в 4,7 тысяч долларов, у F-16 - 7 тысяч долларов. Сюда входят стоимость технического обслуживания и ремонта.

Современный F-16 Fighting Falcon в базовой комплектации стоит 50 - 60 млн долларов, в то время как его конкурент от 30 до 60 млн долларов в зависимости от версии. Но это цены на новые самолеты. В случае со снятыми с вооружения цены могут колебаться в зависимости от условий контракта.

Боевой опыт

Здесь безоговорочное преимущество на стороне F-16. Общее количество воздушных побед самолетов воздушных сил США, стран НАТО и Израиля превышает 50. Крайний эпизод - именно F-16 ВВС Турции сбил российский Су-24 в ноябре 2015 года, который нарушил воздушное пространство со стороны Сирии.

Шведские Grippen участвовали лишь в международной операции в Ливии, в ходе которой патрулировали небо и вели разведку. Информации об участии в реальных боях нет.

"Никто не знает, как он проявит себя в боевых условиях. Он может быть удобным в обслуживании, но, например, не выдержать пуски вражеских ракет", - подытожил авиационный эксперт Валерий Романенко.