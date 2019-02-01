Швед став першим українцем в історії "Селтіка"

Футболіст дограє сезон в "Карпатах", а потім перебереться в шотландський клуб

Полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", став первым в истории шотландского клуба украинским футболистом. Об этом сообщает пресс-служба "кельтов".

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Отмечается, что этот сезон 21-летний Швед доиграет в составе "львов", а по его окончании присоединится к шотландской команде.

"Очень горд тем, что я в этом великом клубе с огромной историей! Хочу внести свой вклад в написание новых страниц истории "Селтика". Кроме того, горжусь тем, что стал первым украинским футболистом, который перешел в "Селтик".

Так что мое первое стремление - сделать все от себя зависящее, чтобы стать примером для украинских футболистов и открыть им дверь в клубы такого уровня. Надеюсь, этот переход принесет мне больше вызовов в сборную Украины", - отметил Швед.

Марьян является воспитанником "Карпат". В этом сезоне чемпионата Украины он принял участие в 17 матчах (все - в основном составе) за львовский клуб, отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

С 2015 по 2017 год он был в структуре испанской "Севильи", однако так не и провел ни одного матча за основную команду, а затем вернулся в "Карпаты"

Напомним, на игрока также претендовали "Динамо", "Леганес" и клуб из Бельгии.