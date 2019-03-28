Швед став найкращим гравцем УПЛ за підсумками двох місяців

Фото: Мар'ян Швед (upl.ua)

Вінгер "зелено-білих" набрав 41% голосів

Півзахисник львівських "Карпат" Мар’ян Швед визнаний кращим гравцем у лютому-березні в чемпіонаті України. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Вінгер "зелено-білих" набрав 41% голосів серед близько 3300 прихильників футболу, які проголосували. Голоси уболівальників розподілилися наступним чином:

Мар’ян Швед - 41%

Віктор Циганков - 35%

Тайсон - 11%

Олександр Піхальонок - 4%

Олександр Бандура - 3%

Віктор Коваленко - 3%

Олександр Караваєв - 2%

Сергій Вакуленко - 1%

Всього у голосуванні були представлені вісім номінантів: переможці номінації "Кращий гравець туру" (у лютому й березні: 19 тур - Мар’ян Швед (“Карпати”), 20 тур - Олександр Караваєв (“Зоря”), 21 тур - Віктор Коваленко (“Шахтар”), 22 тур - Віктор Циганков (“Динамо”)

І також футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж лютневих та березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні - Олександр Бандура (“Львів”), Сергій Вакуленко (“Арсенал-Київ”), Тайсон (“Шахтар”), Олександр Піхальонок (“Маріуполь”).