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Швед стал лучшим игроком УПЛ по итогам двух месяцев

Новости » Спорт    28.03.2019 - 18:28
Швед стал лучшим игроком УПЛ по итогам двух месяцев
Фото: Марьян Швед (upl.ua)

Вингер "зелено-белых" набрал 41% голосов

Полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед признан лучшим игроком в феврале-марте в чемпионате Украины. Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Вингер "зелено-белых" набрал 41% голосов среди около 3300 поклонников футбола, которые проголосовали. Голоса болельщиков распределились следующим образом:

Марьян Швед - 41%
Виктор Цыганков - 35%
Тайсон - 11%
Александр Пихальонок - 4%
Александр Бандура - 3%
Виктор Коваленко - 3%
Александр Караваев - 2%
Сергей Вакуленко - 1%

Всего в голосовании были представлены восемь номинантов: победители номинации "Лучший игрок тура" (в феврале и марте: 19 тур - Марьян Швед ("Карпаты"), 20 тур - Александр Караваев ("Заря"), 21 тур - Виктор Коваленко ("Шахтер"), 22 тур - Виктор Цыганков ("Динамо")

И также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение февральских и мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании - Александр Бандура ("Львов"), Сергей Вакуленко ("Арсенал-Киев"), Тайсон ("Шахтер"), Александр Пихальонок ("Мариуполь").

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