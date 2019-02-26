Вінгер "Карпат" визнаний кращим гравцем 19 туру УПЛ

Швед у матчі з "Ворсклою" оформив перший для себе хет-трик
Українська Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 19 туру чемпіонату. Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.
За підсумком голосування фахівців перемогу здобув вінгер львівськтх "Карпат" Мар’ян Швед, який у матчі з полтавською "Ворсклою" оформив перший для себе в УПЛ хет-трик.
Півзахисник набрав сім голосів, а динамівці Беньямін Вербич і Микола Шапаренко - два й один відповідно.
Мар’ян Швед – гравець «Селтіка»— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) January 31, 2019
Шотландський @CelticFC підписав контракт на 4 з половиною роки із Мар'яном Шведом. Вінгер гратиме в «Карпатах» в оренді до кінця сезону. pic.twitter.com/XDZa9nhKUd
Нагадаємо, Швед підписав контракт з "Селтіком", ставши першим в історії шотландського клубу українським футболістом. Однак нинішній сезон він дограє у складі "левів".