ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Шустер про рішення суду проти Коломойського: дуже багато говорить про судову систему

Київ, Субота 19 грудня 2020 19:29
Шустер про рішення суду проти Коломойського: дуже багато говорить про судову систему
Фото: Савік Шустер (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив позов телеведучого Савіка Шустера проти олігарха Ігоря Коломойського. В ньому від олігарха вимагали спростувати вислів про те, що телеведучий нібито брав гроші з гостей за участь у програмі.

Про це телеведучий повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

На думку Шустера, це рішення суду дуже багато говорить про судову систему, а подібні історії завдають шкоди всій Україні.

Своєю чергою, керуючий партнер юридичної компанії EUCON " Ярослав Романчук сподівається, що апеляційний і касаційний суд дасть справедливу оцінку цьому рішенню. Також юрист не виключає звернення до ЄСПЛ.

"Якщо в Україні є проблеми захистити свої честь і гідність, якщо є проблема в цілому захистити свої права, тоді навіщо інвестору заходити сюди, інвестувати кошти? Такі рішення суду не тільки дивують, але і деморалізують і завдають шкоди Україні", - резюмує Романчук.

Як відомо, у травні 2019 року Ігор Коломойський в інтерв'ю УП заявив, що ток-шоу "Шустер Live" зняли з ефіру 1+1 у 2015 році нібито через те, що Савік Шустер брав гроші з гостей, яких запрошував до студії. Телеведучий спростував ці заяви. Пізніше звинувачення спростували і мери Тернополя і Чернігова, яких звинуватив олігарх.

Під час прямого ефіру передачі "Свобода слова" від 20 вересня 2019-го Шустер і Коломойський вступили в словесну перепалку. Коломойський звинуватив ведучого в тому, що він нібито повинен йому 2,3 мільйона доларів за програми, які студія провідного не випустила у 2015 році. Той прийняв рішення звернутися до суду.

Позов Шустера стосувався захисту честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Також телеведучий вимагав відшкодування моральної шкоди на суму 10 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Савік ШустерІгор КоломойскийСуд

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся