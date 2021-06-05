Шустер звинуватив суддів в отриманні грошей від Коломойського у справі про захист ділової репутації

Журналіст і телеведучий Савік Шустер припускає, що судді Київського апеляційного суду, які розглядали апеляцію на рішення першої інстанції за позовом Шустера до бізнесмена Ігоря Коломойського про захист честі, гідності та ділової репутації, могли отримувати гроші від олігарха.

Шустер нагадав про інцидент, коли в 2015 році телеканал "1+1" зняв його програму. Ток-шоу не випустили в ефір, за словами журналіста, через те, що Коломойському "не сподобалося", що лідера Радикальної партії Олега Ляшка запросили на ефір.

Пізніше Коломойський звинуватив його в тому, що він нібито брав гроші за участь в ефірі програми "Шустер LIVE", яка у 2015 році виходила на телеканалі "1+1". Бізнесмен заявив, що Шустер пішов з каналу, бо порушив умови контракту.

Після виходу цього інтерв'ю Шустер оголосив, що подає проти Коломойського позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

"Природно, ми подали в суд, тому що ділова репутація страждає від таких слів такого олігарха. Спочатку суд не міг знайти Коломойського, щоб вручити йому повістку, потім не могли знайти суддю. Потім, коли вони нарешті знайшлися, сказали, що це справа не треба. Ми пішли в інший суд, на цьому тижні відбулася апеляція. Апеляція вирішила, що ні: там не ні слова наклепу, нічого, не треба звертати на це увагу", - розповів Шустер.

Своєю чергою, адвокат Ігоря Коломойського під час апеляції заявив, що слова Коломойського - "оціночне судження" і "сатира". А суддя Вадим Нежура зазначив, що "було б непогано надати хоча б якісь реальні докази заподіювання шкоду".

Шустер зазначив, що у цього судді "10 квартир, три автомобілі, дві земельні ділянки в Київській області й будинків на 500 м2". Всі троє членів колегії, за даними журналіста, заробляють 6,5 млн грн.

"У мене відчуття - це сатиричний вислів - що гроші ви отримуєте від того олігарха, якого ви нібито судите. Ви берете гроші у нього. [...] Ви розумієте, у народу довіра до суддів - 2%. Якщо у мене 2% довіри глядачів, то я безробітний. Ці люди повинні стати безробітними", - додав він.