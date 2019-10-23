Шумкова вивезли в лікарню в РФ після початку голодування

Фото: Олександр Шумков (twitter.com/usuprun)

Перемовини щодо припинення голодування зірвались

Політв'язня Олександра Шумкова вивезли до лікарні з в'язниці в Торжку (РФ) після того, як він оголосив голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення тітки політв'язня Людмили Шумкової Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні в Торжку триває розгляд справи щодо незаконного тримання Олександра в ШІЗО.

"За повідомленням захисника Романа Лизлова, який зараз перебуває в Торжку, Сашка вчора вивезли у лікарню УФСВП м. Торжок у зв'язку з голодуванням", - повідомила родичка політв'язня.

Вона також додала, що отримала лист від Шумкова, у якому він розповідає про те, що тримається "відмінно".

"Щодо перемовин, я так зрозумів, що все зривається. Ну що ж, ні так ні. Тут вже йде мова про інтереси моєї країни, якій я, як військовий, давав присягу. Просто Путін робить з себе "чіткого хлопця", так нехай тоді скаже своє чітке слово "Так" або "Ні", а ні виляє як останній шулер. Але думаю - буде все так як має бути. І твердо вірю, що з нами Бог!", - цитує лист Шумкова його тітка.

Як відомо, на початку грудня минулого року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного українця Олександра Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації).

Нагадаємо, 14 жовтня український політв'язень Олександр Шумков оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з використанням українських політв'язнів на переговорах в мінському та нормандському форматах, а також щоб російський омбудсмен Тетяна Москалькова відреагувала на його листи з проханням забезпечити дотримання прав у СІЗО.

РБК-Україна писало, що Шумков заявив, що після оголошення голодування вестиме діалог лише з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.