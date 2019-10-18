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Голодування Шумкова: політв'язень вимагає зустрічі з Москальковою

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 01:39
Голодування Шумкова: політв'язень вимагає зустрічі з Москальковою
Фото: Олександр Шумков (twitter.com/usuprun)

Рішення про припинення голодування він може прийняти після зустрічі з омбудсменом

Український політв''язень Олександр Шумков заявив, що після оголошення голодування вестиме діалог лише з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, який оприлюднила у Facebook тітка ув'язненого українця Людмила Шумкова.

Шумков розповів, що керівництво колонії намагалося провести з ним діалог щодо початку голодування, однак він вимагає зустрічі з Москальковою.

"Сьогоднішній лист від Олександра, датований 15 жовтня. Пише, що сподівається, що вчорашній лист до нас дійшов і, що ми в курсі про його рішення. Розповідає, що приходило керівництво колонії до нього на діалог. Однак Сашко сказав, що діалог буде коли Москалькова приїде в колонію", - написала тітка Шумкова.

Крім того, політв'язню провели перше медичне обстеження у зв'язку з початком голодування.

"Керівниця медчастини йому сказала, що підстав для відправки його на обстеження немає, оскільки немає документів про хвороби. А постійні головні болі - це не привід. А так - тримається відмінно", - повідомила родичка Шумкова.

Голодування Шумкова: політв'язень вимагає зустрічі з Москальковою

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня український політв'язень Олександр Шумков оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з використанням українських політв'язнів на переговорах в мінському та нормандському форматах, а також щоб російський омбудсмен Тетяна Москалькова відреагувала на його листи з проханням забезпечити дотримання прав у СІЗО.

На початку грудня 2018 року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного громадянина України Олександра Шумкова до 4 років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" по статті 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації). Шумков був бійцем ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 року він не повернувся додому зі служби, а наступного місяця його виявили у СІЗО на території РФ.

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