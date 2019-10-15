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Український політв'язень Шумков оголосив голодування

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 17:53
Український політв'язень Шумков оголосив голодування
Фото: Олександр Шумков (facebook.com-o_shumkov)

14 жовтня політв'язень почав голодування

Український політв'язень Олександр Шумков оголосив голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення тітки політв'язня Людмили Шумкової Facebook.

За словами його родички, вона отримала листа від Шумкова, в якому йдеться про його намір.

"Щодо переговорів - я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов'язуючи питання обміну з відводом військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки", - зазначив Шумков у листі.

Також він зазначив, що немає ніякої реакції на звернення уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової до її російському колезі Тетяні Москальковой з проханням забезпечити дотримання його прав у СІЗО.

Шумков додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москальковой, однак відповіді чи будь-якої реакції на них так і не отримав. У листі Шумков також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув'язнених виводять на прогулянки.

"У зв'язку з цим я прийняв рішення з завтрашнього дня (14 жовтня - ред.) почати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням нас, укладених на переговорах в мінському та нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи та публічну заяву Денисової. Сподіваюся, що мою позицію почують і інші наші политузники в російських в'язницях і підтримають", - написав він.

Родичка Шумкова звернулася до українського омбудсмена з проханням звернути увагу на ситуацію.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного українця Олександра Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації).

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